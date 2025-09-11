Dohaya hücumla bağlı İslam ölkələrinin fövqəladə sammiti keçiriləcək
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 13:22
Sentyabrın 14-15-də Ərəb və İslam ölkələrinin fövqəladə sammiti keçiriləcək.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-inə istinadən məlumat verir.
Bildirilir ki, sammit İsrailin Dohaya zərbə endirməsi ilə əlaqədar keçiriləcək.
Son xəbərlər
13:47
Ermənistan Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirRegion
13:44
Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"Futbol
13:38
Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcəkİKT
13:37
Foto
Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:36
Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
13:34
Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİVMaliyyə
13:34
TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçibDin
13:33
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıbMaliyyə
13:28
Foto