    Dohaya hücumla bağlı İslam ölkələrinin fövqəladə sammiti keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 13:22
    Sentyabrın 14-15-də Ərəb və İslam ölkələrinin fövqəladə sammiti keçiriləcək.

    Bu barədə "Report" Rusiya KİV-inə istinadən məlumat verir.

    Bildirilir ki, sammit İsrailin Dohaya zərbə endirməsi ilə əlaqədar keçiriləcək.

    doha Qətər islam iclas İsrail Hücum
