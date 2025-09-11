В Дохе пройдет экстренный саммит арабских и исламских стран

Экстренный саммит арабских и исламских стран пройдет 14-15 сентября в столице Катара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, проведение экстренного саммита связано с ударом Израиля по Дохе.

14 сентября состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел.

Напомним, 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей.