В Дохе пройдет экстренный саммит арабских и исламских стран
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 13:20
Экстренный саммит арабских и исламских стран пройдет 14-15 сентября в столице Катара.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, проведение экстренного саммита связано с ударом Израиля по Дохе.
14 сентября состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел.
Напомним, 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей.
