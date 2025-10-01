İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Əfqanıstanda mobil rabitə və internet bərpa olunub

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 19:14
    Əfqanıstanda mobil rabitə və internet bərpa olunub

    Əfqanıstanda 48 saat sonra mobil operatorların və internetin işi qismən bərpa olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.

    Məlumata görə, oktyabrın 1-də mobil rabitə və internetin fəaliyyəti ölkənin müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Kabil, Qəndəhar, Qəzni və Herat vilayətlərində bərpa edilib.

    "Taliban" hökuməti isə hələ ki, telekommunikasiyaların genişmiqyaslı kəsilməsinin səbəblərini şərh etməyib.

    Əfqanıstan internet telekommunikasiya
    В Афганистане восстановили мобильную связь и интернет

    Son xəbərlər

    20:06

    Son sutkada Donetskin Ukraynada olan hissəsinə 1 700-dən çox zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    20:01
    Foto

    Rövşən Rüstəmov: "Zəngəzur dəhlizi BTQ ilə birgə tranzit imkanlarını artıracaq"

    İnfrastruktur
    19:55

    Fransa nüvə doktrinasının yenilənməsi üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    19:50

    III MDB Oyunları: Voleybol yarışında daha iki oyun keçirilib

    Komanda
    19:48

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Kopenhagen" komandalarının heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    19:46

    Muğan bölgəsində dabaq xəstəliyinə qarşı kütləvi peyvəndləmə tədbirləri aparılır

    Sağlamlıq
    19:45

    Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan Orta Dəhliz üzrə vahid tarif barədə razılaşıb

    İnfrastruktur
    19:29

    Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    19:19
    Foto

    MDB Oyunları: Azərbaycanın 24 boksçusu yarımfinalda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti