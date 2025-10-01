Əfqanıstanda mobil rabitə və internet bərpa olunub
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 19:14
Əfqanıstanda 48 saat sonra mobil operatorların və internetin işi qismən bərpa olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.
Məlumata görə, oktyabrın 1-də mobil rabitə və internetin fəaliyyəti ölkənin müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Kabil, Qəndəhar, Qəzni və Herat vilayətlərində bərpa edilib.
"Taliban" hökuməti isə hələ ki, telekommunikasiyaların genişmiqyaslı kəsilməsinin səbəblərini şərh etməyib.
