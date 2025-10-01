В Афганистане восстановили мобильную связь и интернет
- 01 октября, 2025
- 18:47
В Афганистане частично восстановлена работа мобильных операторов и интернета спустя 48 часов после их отключения властями Талибана.
Как передает Report со ссылкой на France 24, об этом сообщает AFP.
По его данным, к среде мобильная связь и Wi-Fi возобновили работу в разных частях страны, в том числе в Кабуле, в провинциях Кандагар, Хост, Газни и Герат.
Правительство Талибана пока не комментировало причины масштабного отключения телекоммуникаций.
В понедельник вечером по всей стране наблюдались перебои в работе мобильной связи и интернета, что вызвало сильную обеспокоенность среди населения.
Ранее афганские СМИ сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для "предотвращения аморального поведения". По словам чиновников, это решение осложнило работу государственных служб.