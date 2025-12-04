Çində 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 12:31
Çinin şimal-qərbində yerləşən Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonunda 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri 135 min nəfərin yaşadığı Tumşuk bölgəsindən 141 km şimal-qərbdə, ocağı isə 7 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, seysmik aktivlik Almatı vilayətində və qonşu bölgələrdə də hiss edilib. Almatıda təkanlar təxminən 3 bal gücündə hiss olunub.
