В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 141 км к северо-западу от уезда Тумшук, где проживают 135 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Между тем, как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на МЧС страны, сейсмическая активность ощущалась также в Алматинской области и соседних регионах. В Алматы толчки ощущались примерно на 3 балла.

"Эпицентр зафиксирован на территории Китая, в 277 км к юго-востоку от Алматы. Предварительная интенсивность в городе составила 3 балла по шкале MSK-64", - сообщили в ведомстве.