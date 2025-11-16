İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 20:48
    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Çinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ölkə vətəndaşlarını təhlükəsizlik təhdidləri səbəbindən yaxın gələcəkdə Yaponiyaya səyahət etməməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin saytında məlumat verilib.

    Nazirlik qeyd edib ki, artıq Yaponiyada olan çinli turistlər yerli təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə izləməlidirlər. Fövqəladə hallarda Çin vətəndaşlarına ölkənin Yaponiyadakı səfirliyi və ya konsulluğu ilə əlaqə saxlamaları tövsiyə olunub.

    Nazirlik həmçinin Xarici İşlər Nazirliyinin noyabrın 14-də Yaponiyada Çin vətəndaşları üçün təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməkdə davam etdiyi xəbərdarlığına istinad edib.

    Çin Yaponiya turizm
    Минтуризма Китая призвало своих граждан избегать поездок в Японию

    Son xəbərlər

    21:16

    Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    21:05
    Foto

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    20:48

    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Özbəkistan səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:44

    Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:27

    Yunanıstan və Ukrayna qaz tədarükü barədə memorandum imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:11

    DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanı darmadağın edib

    Futbol
    20:01
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    20:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti