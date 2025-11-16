Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Минтуризма Китая призвало своих граждан избегать поездок в Японию

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 20:28
    Минтуризма Китая призвало своих граждан избегать поездок в Японию

    Министерство культуры и туризма КНР призвало китайских туристов избегать поездок в Японию в ближайшее время из-за угроз безопасности.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

    "Министерство культуры и туризма настоятельно рекомендует китайским туристам воздержаться от поездок в Японию. Китайским туристам, уже находящимся в Японии, следует внимательно следить за местной ситуацией с безопасностью, повышать свою осведомленность о мерах предосторожности, усиливать меры самозащиты, а в случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщать в полицию и обращаться за помощью в посольство или консульство Китая в Японии", - говорится в заявлении.

    Ведомство также ссылается на предупреждение, выпущенное МИД КНР 14 ноября. В нем говорится, что "ситуация с безопасностью китайских граждан в Японии продолжает ухудшаться". Отмечается, что "в последнее время общественная безопасность в Японии нестабильна, участились преступления против китайских граждан, произошло несколько нападений".

    Ранее МИД КНР призывал "избегать поездок", а Министерство образования - "осмотрительно планировать" учебу в Японии.

    В последнее время отношения Пекина и Токио стали более напряженными, в частности, в связи с заявлением японского премьер-министра Санаэ Такаити об "экзистенциальной угрозе" из-за возможного военного кризиса у Тайваня, которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это высказывание вызвало резкое недовольство Китая, выразившего решительный протест по дипломатическим каналам.

    Китай Япония туристы
    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Последние новости

    21:14

    США надеются на соглашение по редкоземам с Китаем к концу ноября

    Другие страны
    21:06
    Фото

    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана открыла счет в матче с Францией - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    20:57

    В ДР Конго на медном руднике из-за оползня погибли десятки человек

    Другие страны
    20:49

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    20:28

    Минтуризма Китая призвало своих граждан избегать поездок в Японию

    Другие страны
    20:09

    Португалия разгромила Армению в матче отбора на ЧМ-2026

    Футбол
    20:05
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан

    Внешняя политика
    20:03

    ЧМ-2026: Названы стартовые составы сборных Азербайджана и Франции

    Футбол
    19:57

    В Товузе выписали домой отравившихся четырех человек

    Происшествия
    Лента новостей