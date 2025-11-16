Минтуризма Китая призвало своих граждан избегать поездок в Японию

Министерство культуры и туризма КНР призвало китайских туристов избегать поездок в Японию в ближайшее время из-за угроз безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Министерство культуры и туризма настоятельно рекомендует китайским туристам воздержаться от поездок в Японию. Китайским туристам, уже находящимся в Японии, следует внимательно следить за местной ситуацией с безопасностью, повышать свою осведомленность о мерах предосторожности, усиливать меры самозащиты, а в случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщать в полицию и обращаться за помощью в посольство или консульство Китая в Японии", - говорится в заявлении.

Ведомство также ссылается на предупреждение, выпущенное МИД КНР 14 ноября. В нем говорится, что "ситуация с безопасностью китайских граждан в Японии продолжает ухудшаться". Отмечается, что "в последнее время общественная безопасность в Японии нестабильна, участились преступления против китайских граждан, произошло несколько нападений".

Ранее МИД КНР призывал "избегать поездок", а Министерство образования - "осмотрительно планировать" учебу в Японии.

В последнее время отношения Пекина и Токио стали более напряженными, в частности, в связи с заявлением японского премьер-министра Санаэ Такаити об "экзистенциальной угрозе" из-за возможного военного кризиса у Тайваня, которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это высказывание вызвало резкое недовольство Китая, выразившего решительный протест по дипломатическим каналам.