    Çin və ABŞ liderləri Pusanda görüşəcəklər

    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:42
    Çin və ABŞ liderləri Pusanda görüşəcəklər

    Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin oktyabrın 30-da Pusanda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Çin və ABŞ arasında razılaşmaya əsasən oktyabrın 30-da Pusan şəhərində Çin Sədri Si Cinpin ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında görüş keçiriləcək. Görüşdə tərəflər Çin-ABŞ münasibətləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar", - məlumatda bildirilib.

    Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане
    China's Xi to meet Trump, who touts South Korea deal on last stop of Asia tour

