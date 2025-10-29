Çin və ABŞ liderləri Pusanda görüşəcəklər
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2025
- 11:42
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin oktyabrın 30-da Pusanda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
"Çin və ABŞ arasında razılaşmaya əsasən oktyabrın 30-da Pusan şəhərində Çin Sədri Si Cinpin ilə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında görüş keçiriləcək. Görüşdə tərəflər Çin-ABŞ münasibətləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar", - məlumatda bildirilib.
