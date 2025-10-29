Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 11:19
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом 30 октября в Пусане.
Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом сообщили в МИД Китая.
"По договоренности между Китаем и США 30 октября по местному времени в Республике Корея, в городе Пусан, состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обменяются мнениями по вопросам китайско-американских отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении.
