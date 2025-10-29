Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане

Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом 30 октября в Пусане.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом сообщили в МИД Китая.

"По договоренности между Китаем и США 30 октября по местному времени в Республике Корея, в городе Пусан, состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обменяются мнениями по вопросам китайско-американских отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении.