Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 11:19
    Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом 30 октября в Пусане.

    Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом сообщили в МИД Китая.

    "По договоренности между Китаем и США 30 октября по местному времени в Республике Корея, в городе Пусан, состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обменяются мнениями по вопросам китайско-американских отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин Китай США
    Çin və ABŞ liderləri Pusanda görüşəcəklər

    Последние новости

    11:50

    Самира Мусаева: Азербайджан заплатит углеродный налог за экспорт в ЕС

    Финансы
    11:46

    Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетике

    Энергетика
    11:43

    Турецкая компания может внедрить решения цифровой безопасности на платежном рынке Азербайджана

    Финансы
    11:40

    Представитель Узбекистана: Встреча рабочей группы в Шеки придаст импульс сотрудничеству стран ОЭС

    Внешняя политика
    11:38

    Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минут

    Это интересно
    11:30

    В Баку пройдет Глобальный день молодежи

    ИКТ
    11:19

    Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в Пусане

    Другие страны
    11:16

    Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодок

    Другие страны
    11:10

    Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmət

    Внешняя политика
    Лента новостей