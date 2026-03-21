    Çin rəqəmsal yuan şəbəkəsini genişləndirir

    Digər ölkələr
    • 21 mart, 2026
    • 05:50
    Çin rəqəmsal yuan şəbəkəsini genişləndirir

    Çin Mərkəzi Bankının rəqəmsal valyuta şəbəkəsinə daha 12 kommersiya bankını qoşmaqla rəqəmsal yuanın istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyi planlaşdırır.

    "Report"un "South China Morning Post" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, hazırda ölkənin ən böyük altı dövlət bankı da daxil olmaqla, 10 bank elektron yuan (e-CNY) sisteminə qoşulub.

    "Shanghai Securities News" qəzetinin məlumatına görə, yeni iştirakçılar arasında "China Citic Bank", "China Everbright Bank" və "China Minsheng Bank" da daxil olmaqla yeddi yerli səhmdar bankı və "Bank of Ningbo" da daxil olmaqla beş şəhər kommersiya bankı olacaq.

    Yeni banklara rəqəmsal cüzdanlar açmaq, fond mübadiləsi aparmaq və ödənişləri emal etmək səlahiyyəti veriləcək.

    Bundan əlavə, Çin Xalq Bankının nəzarəti altında onlar gündəlik əməliyyatlar, istifadəçi şəxsiyyətinin təsdiqlənməsi və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirlərindən məsul olacaqlar.

    Rəqəmsal yuan, Çinin Mərkəzi Bankı tərəfindən buraxılan milli valyutasının elektron formasıdır. Kriptovalyutalardan fərqli olaraq, e-CNY dövlət tərəfindən buraxılan valyutadır və smartfonlardakı rəqəmsal cüzdanlar vasitəsilə istifadə edilə bilər. Əməliyyatlar demək olar ki, real vaxt rejimində baş verir və bəzi hallarda hətta oflayn rejimdə də emal edilə bilər.

    Sistem nağd pul dövriyyəsini tamamlamaq, ödəniş səmərəliliyini artırmaq və nağd pul axınlarının şəffaflığını artırmaq üçün hazırlanmışdır. Adi bank köçürmələrindən fərqli olaraq, rəqəmsal yuan nağd pula bənzər, lakin elektron formada müstəqil ödəniş vasitəsi kimi mövcuddur.

    Çin Mərkəzi Bankının rəqəmsal valyutasını tətbiq edən ilk böyük iqtisadiyyat olub. 2019-cu ildə pilot layihələrin başlanmasından bəri, e-yuan pərakəndə satışda, əmək haqqı ödənişlərində və ictimai nəqliyyatda istifadə olunur. Çin Xalq Bankının məlumatına görə, 2025-ci ilin noyabr ayının sonuna qədər e-CNY sistemi vasitəsilə 16,7 trilyon yuan (təxminən 2,41 trilyon ABŞ dolları) dəyərində 3,48 milyard əməliyyat emal edilib.

    Çin Mərkəzi Bankı e-CNY
    Китай расширяет сеть цифрового юаня, подключив еще 12 банков

    Son xəbərlər

    06:43

    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    Biznes
    06:11

    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir

    Digər ölkələr
    05:50

    Çin rəqəmsal yuan şəbəkəsini genişləndirir

    Digər ölkələr
    05:25

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:13

    "NBC News": Tramp ABŞ qoşunlarının İrana məhdud şəkildə yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Azərbaycan səfirliyində minaların qalıqlarından hazırlanan kürəklə ağ qızılgül əkilib

    Xarici siyasət
    04:18

    Bundesver hərbçilərinin həyatı ilə oynayır

    Digər ölkələr
    03:45

    Panama kanalında tıxac yaranıb

    Digər ölkələr
    03:17

    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
