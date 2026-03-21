Китай расширяет сеть цифрового юаня, подключив еще 12 банков

Китай намерен значительно расширить использование цифрового юаня, подключив к сети своей цифровой валюты центрального банка еще 12 коммерческих банков.

Как сообщает Report со ссылкой на South China Morning Post, в настоящее время к системе электронного юаня (e-CNY) подключены 10 банков, включая шесть крупнейших государственных банков страны.

По данным Shanghai Securities News, в число новых участников войдут семь национальных акционерных банков, в том числе China Citic Bank, China Everbright Bank и China Minsheng Bank, а также пять городских коммерческих банков, включая Bank of Ningbo.

Новые банки получат право открывать цифровые кошельки, проводить обмен средств и осуществлять платежи. Кроме того, под контролем Народного банка Китая они будут отвечать за повседневные операции, проверку личности пользователей и меры по противодействию отмыванию денег.

Цифровой юань представляет собой электронную форму национальной валюты Китая, выпускаемую центральным банком. В отличие от криптовалют, e-CNY является государственным платежным средством и используется через цифровые кошельки на смартфонах. Транзакции проходят практически в реальном времени, а в отдельных случаях могут осуществляться даже офлайн.

Система призвана дополнить наличное обращение, повысить эффективность платежей и усилить прозрачность денежных потоков. В отличие от обычных банковских переводов, цифровой юань существует как самостоятельное платежное средство, аналогичное наличным деньгам, но в электронной форме.

Китай стал первой крупной экономикой, внедрившей цифровую валюту центрального банка. С момента запуска пилотных проектов в 2019 году электронный юань использовался в розничной торговле, для выплаты зарплат и оплаты общественного транспорта.

По данным Народного банка Китая, к концу ноября 2025 года через систему e-CNY было проведено 3,48 млрд транзакций на общую сумму 16,7 трлн юаней (около 2,41 трлн долларов США).

При этом Пекин рассматривает цифровой юань не только как внутренний платежный инструмент, но и как один из элементов более широкой стратегии по его дальнейшей интернационализации.