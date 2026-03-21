    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    Cənubi Koreyanın Tedjon şəhərində avtomobil hissələri istehsal edən zavodda baş verən yanğın nəticəsində ən azı 10 nəfər ölüb, 59 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yanğınsöndürənlər hazırda itkin düşmüş dörd nəfəri axtarır. Yanğın zamanı zavodda ümumilikdə 170 işçi olub.

    Agentlik Cənubi Koreya rəsmisinə istinadən vurğulayıb ki, təcili yardım xidmətləri artıq yoxlanılan binaları sökməyi və itkin düşmüş şəxslərin axtarışını davam etdirməyi planlaşdırır.

    Cənubi Koreyanın Baş naziri Kim Min Sok əvvəllər hadisəyə reaksiya verib. O, yerli təcili yardım xidmətlərinə yanğınla mübarizə aparmaq üçün bütün mövcud resursları və personalı səfərbər etməyi əmr edib. Yanğın 20 martda yerli vaxtla təxminən saat 13:17-də (Bakı vaxtı ilə səhər 08:17) baş verib və alovun söndürülməsi üçün 240 nəfər və təxminən 70 texnika cəlb olunub.

    Жертвами пожара на заводе автозапчастей в Южной Корее стали 10 человек

    05:25

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    "NBC News": Tramp ABŞ qoşunlarının İrana məhdud şəkildə yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirir

    Azərbaycan səfirliyində minaların qalıqlarından hazırlanan kürəklə ağ qızılgül əkilib

    Bundesver hərbçilərinin həyatı ilə oynayır

    Panama kanalında tıxac yaranıb

    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Nyu-Yorkda azərbaycanlılar üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    ABŞ və müttəfiqləri Yaxın Şərqdən Hind-Sakit Okean regionuna keçir

    Pezeşkian Yaxın Şərqi yenidən qurmaq təklifi edib

