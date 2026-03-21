Жертвами пожара на заводе автозапчастей в Южной Корее стали 10 человек

В результате пожара на заводе по производству автомобильных запчастей в городе Тэджон в Южной Корее погибли не менее 10 человек, 59 получили ранения, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, в момент возгорания на предприятии находились около 170 работников. Тело одного погибшего было обнаружено на втором этаже здания, еще девять – на третьем. Спасатели продолжают поисковую операцию, при этом власти рассматривают возможность сноса уже обследованных конструкций для продолжения работ.

Отметим, что пожар вспыхнул 20 марта примерно в 13:17 по местному времени (08:17 по бакинскому времени). К ликвидации возгорания были привлечены пожарные расчеты, в том числе 240 человек и около 70 единиц техники.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился мобилизовать все доступные силы и средства для тушения пожара и спасения людей. Премьер-министр Ким Мин Сок, в свою очередь, посетил место происшествия и призвал экстренные службы сделать все возможное для поиска пропавших.