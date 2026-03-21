    Жертвами пожара на заводе автозапчастей в Южной Корее стали 10 человек

    Жертвами пожара на заводе автозапчастей в Южной Корее стали 10 человек

    В результате пожара на заводе по производству автомобильных запчастей в городе Тэджон в Южной Корее погибли не менее 10 человек, 59 получили ранения, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

    По данным агентства, в момент возгорания на предприятии находились около 170 работников. Тело одного погибшего было обнаружено на втором этаже здания, еще девять – на третьем. Спасатели продолжают поисковую операцию, при этом власти рассматривают возможность сноса уже обследованных конструкций для продолжения работ.

    Отметим, что пожар вспыхнул 20 марта примерно в 13:17 по местному времени (08:17 по бакинскому времени). К ликвидации возгорания были привлечены пожарные расчеты, в том числе 240 человек и около 70 единиц техники.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился мобилизовать все доступные силы и средства для тушения пожара и спасения людей. Премьер-министр Ким Мин Сок, в свою очередь, посетил место происшествия и призвал экстренные службы сделать все возможное для поиска пропавших.

    Южная Корея Пожар на заводе автозапчастей
    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb
    05:43

    Пентагон сделает ИИ Palantir базовой системой армии США

    Другие страны
    05:23

    Ситуация вокруг Ирана обрушила авиаперевозки

    Бизнес
    05:18

    Жертвами пожара на заводе автозапчастей в Южной Корее стали 10 человек

    Другие страны
    05:12

    Китай расширяет сеть цифрового юаня, подключив еще 12 банков

    Другие страны
    04:49

    NBC: Трамп рассматривает возможность ограниченного ввода войск США в Иран

    Другие страны
    04:16

    Новая система связи Бундесвера угрожает жизни военных

    Другие страны
    03:38

    Рикаурте Васкес: Панамский канал работает на предельной мощности

    Другие страны
    03:14

    Трамп: Америка может обойтись без Ормузского пролива

    Другие страны
    02:45

    Турция осудила атаку Израиля на юг Сирии

    В регионе
    Лента новостей