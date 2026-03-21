    Bundesver hərbçilərinin həyatı ilə oynayır

    Bundesver hərbçilərinin həyatı ilə oynayır

    Bundesverin (Almaniya Silahlı Qüvvələri - Qeyd) yeni rəqəmsal rabitə sistemi tam istifadə üçün yararsız olduğu və hərbçilərin həyatı üçün təhlükə yarada biləcəyi məlum olub.

    "Report"un "Welt"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə testlərin nəticələrini təqdim edən "Yalnız rəsmi istifadə üçün" adlı sənəddə bildirilir.

    Sənədə görə, müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar o qədər ciddi idi ki, hətta adi təlim və məşqlər zamanı belə, hərbi qulluqçuların həyatı və sağlamlığı təhlükə altında idi.

    Qeyd olunub ki, hazırkı vəziyyətində əsas D-LBO sistemi əməliyyat sınaqlarına və ya təlim və məşqlərdə istifadəyə hazır deyil. Lakin, onun 2026-cı ilin sentyabr ayına qədər hazır olub-olmayacağını proqnozlaşdırmaq hələlik mümkün deyil. Əvəzində payız üçün yeni bir sınaq mərhələsi planlaşdırılır.

    Sistem "Leopard 2 A7V" tanklarına quraşdırıldıqdan sonra keçirilən təlimlər zamanı standart radio mesajları ötürülərkən belə nasazlıqlar qeydə alınıb. Bir sıra hallarda, hərbçilər dərhal atəşkəs əmrlərini vaxtında eşitməmişlər ki, bu da müəyyən şərtlər altında ciddi nəticələrə səbəb ola bilər.

    Xüsusilə narahatlıq doğuran məqam, öz qüvvələrini izləmək üçün hazırlanmış Dostluq Qüvvələrinin İzləmə sistemindəki nasazlıqlar idi. Sınaq məlumatlarına görə, o, ya ümumiyyətlə, ya da yalnız sporadik şəkildə işləyib. Bu da real döyüş şəraitində öz bölmələrinə atəş açma riskini artırır.

    Новая система связи Бундесвера угрожает жизни военных

