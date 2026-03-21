Новая система связи Бундесвера угрожает жизни военных

Новая цифровая система связи Бундесвера оказалась непригодной к полноценному использованию и может представлять угрозу для жизни военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Welt, об этом говорится в документе под грифом "Только для служебного пользования", где приведены результаты проведенных испытаний.

Согласно документу, выявленные недостатки оказались настолько серьезными, что даже в ходе обычных учений и тренировок возникала "опасность для жизни и здоровья" военнослужащих.

Отмечается, что в нынешнем состоянии базовая система D-LBO не готова ни к эксплуатационным испытаниям, ни к использованию в процессе подготовки и учений. При этом возможность достижения ее готовности к сентябрю 2026 года пока не поддается прогнозу. До осени запланирован новый этап испытаний.

Во время учений после установки системы на танки Leopard 2 A7V фиксировались сбои даже при передаче стандартных радиосообщений. В ряде случаев военные не могли своевременно расслышать команды о немедленном прекращении огня, что в определенных условиях могло привести к тяжелым последствиям.

Особую обеспокоенность вызвали и неполадки в системе Friendly Force Tracking, предназначенной для отслеживания собственных сил. По данным испытаний, она либо не работала вовсе, либо функционировала лишь эпизодически, что в реальных боевых условиях повышает риск поражения своих подразделений дружественным огнем.