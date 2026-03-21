    İran Yaponiya gəmilərinə güzəşt edəcək

    Digər
    • 21 mart, 2026
    • 07:15
    Tehran, Tokio ilə müvafiq məsləhətləşmələrdən sonra Yaponiyaya gedən gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsinə icazə verməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Kyodo" xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Biz boğazı bağlamamışıq. O, açıqdır", - deyə o əlavə edib.

    Agentlik, sitat gətirmədən qeyd edir ki, Əraqçi Yaponiyaya gedən gəmilərin Hörmüz boğazından keçməsi ilə bağlı Tokio ilə məsləhətləşmələrin artıq başladığını bildirib.

    Арагчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

    Son xəbərlər

    07:15

    İran Yaponiya gəmilərinə güzəşt edəcək

    Digər
    06:43

    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    Biznes
    06:11

    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir

    Digər ölkələr
    05:50

    Çin rəqəmsal yuan şəbəkəsini genişləndirir

    Digər ölkələr
    05:25

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:13

    "NBC News": Tramp ABŞ qoşunlarının İrana məhdud şəkildə yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Azərbaycan səfirliyində minaların qalıqlarından hazırlanan kürəklə ağ qızılgül əkilib

    Xarici siyasət
    04:18

    Bundesver hərbçilərinin həyatı ilə oynayır

    Digər ölkələr
    03:45

    Panama kanalında tıxac yaranıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti