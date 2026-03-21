    Qanunsuz saxlanılan 5 avtomat, 9 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    • 21 mart, 2026
    • 17:11
    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 5 avtomat, 9 tüfəng aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 20-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 5 avtomat silahı, 9 tüfəng, 1 patron darağı və 117 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Silah-sursat
    МВД Азербайджана: За сутки у граждан изъято 14 единиц огнестрельного оружия

