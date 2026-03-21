UNRWA maliyyə çatışmazlığına görə bağlanmaq üzrədir
- 21 mart, 2026
- 20:02
BMT-nin Yaxın Şərqdəki Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər Agentliyi (UNRWA) kəskin maliyyə resursları qıtlığı ilə əlaqədar yaxın vaxtlarda öz fəaliyyətini dayandırmaq riski altındadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin baş komissarı Filip Lazzarininin Britaniyanın "The Guardian" nəşrindəki müəllif məqaləsində deyilir.
"Agentlik yaxın zamanda mövcudluğunu dayandıra bilər ki, bu da təkcə milyonlarla qaçqın üçün deyil, həm də regionda sülh və sabitlik, eləcə də yaradılması üzərində bu qədər əzmlə çalışdığımız insan hüquqlarına əsaslanan beynəlxalq sistem üçün fəlakətli nəticələrə səbəb olacaq. Biz gecikmiş halda deyil, elə indi hərəkətə keçməliyik ki, beynəlxalq hüquq normalarını müdafiə etməyə və çoxtərəflilik prinsiplərini qorumağa hazır olan geniş koalisiya formalaşdıraq", - o qeyd edib.
Lazzarini diqqəti ona yönəldib ki, təcili və əhəmiyyətli siyasi və maliyyə dəstəyi olmadan agentlik yaxın gələcəkdə öz həyat qabiliyyətini itirmək astanasında olacaq.
Qurum BMT Baş Assambleyasının 8 dekabr 1949-cu ildə qəbul edilmiş 302 (IV) saylı qətnaməsi əsasında yaradılıb. Agentlik 1 iyun 1946-cı ildən 15 may 1948-ci ilədək Fələstin ərazisində daimi yaşamış və 1948-1949-cu illər ərəb-İsrail münaqişəsi nəticəsində normal həyat üçün vəsait və şəraitini itirmiş şəxslərə (təqribən 750 min nəfər), eləcə də onların nəsillərinə yardım göstərir.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp 2025-ci il fevralın 4-də agentliyin maliyyələşdirilməsinin dayandırılması haqqında fərman imzalayıb. ABŞ 1950-ci ildən təşkilata dəstək verirdi və onun ən böyük donoru idi.