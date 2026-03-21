БАПОР на грани закрытия из-за нехватки финансирования

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) рискует в ближайшее время прекратить свою деятельность в связи с острой нехваткой финансовых ресурсов.

Как передает Report, об этом говорится в авторской статье генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини в британском издании The Guardian.

"БАПОР может в скором времени перестать существовать, что приведет к катастрофическим последствиям не только для миллионов беженцев, но и для мира и стабильности в регионе, а также для международной системы, основанной на правах человека, над созданием которой мы столь упорно работали. Нам необходимо действовать - не запоздало, а прямо сейчас - чтобы сформировать широкую коалицию, готовую отстаивать нормы международного права и защищать принципы многосторонности", - отметил он.

Лаззарини обратил внимание на то, что "без незамедлительной и значительной политической и финансовой поддержки агентство в ближайшем будущем окажется на пороге утраты своей жизнеспособности".

БАПОР было создано на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 302 (IV), принятой 8 декабря 1949 года. БАПОР оказывает содействие лицам, постоянно проживавшим на территории Палестины в период с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года и утратившим средства и условия для нормальной жизни в результате арабо-израильского конфликта 1948–1949 годов (порядка 750 тысяч человек), а также их потомкам.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля 2025 года подписал указ о прекращении финансирования БАПОР. США оказывали поддержку организации с 1950 года и являлись ее крупнейшим донором.