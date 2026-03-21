МВД Азербайджана: За сутки у граждан изъято 14 единиц огнестрельного оружия

В Азербайджане за сутки у граждан изъяли 5 незаконно хранившихся автоматов и 9 ружей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, 20 марта сотрудники полиции в Баку и регионах страны обнаружили и изъяли указанное оружие.

Кроме того, были изъяты 1 магазин и 117 патронов различного калибра.