Qaxda 54 yaşlı kişi hamamda yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 21 mart, 2026
- 19:38
Qax şəhərində 54 yaşlı kişi hamamda yıxılaraq ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə fərdi yaşayış evlərinin birində baş verib.
Belə ki, şəhər sakini - 1972-ci il təvəllüdlü Cəfərov Elxan Sabir oğlu yaşadığı mənzilin hamam otağında yıxılaraq dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
