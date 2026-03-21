    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Cənubi Koreyanın Tedjon şəhərində avtomobil ehtiyat hissələri zavodunda baş verən yanğın nəticəsində azı 14 nəfər həlak olub.

    "Report" bu barədə "Yonhap" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Daha əvvəl 10 nəfərin həlak olması barədə məlumat var idi.

    Məlumata görə, hadisə nəticəsində iki yanğınsöndürən də daxil olmaqla, 58 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumatlara əsasən, cümə günü yanğın başlanan an zavodun ərazisində ümumilikdə 170 nəfər olub.

    Hadisə yerinə 500-dən çox xilasedici, polis və təcili yardım gəlib. Yanğınsöndürənlər binanın çökməsi ehtimalından ehtiyat edərək içəri daxil ola bilməyiblər. Yanğının söndürülməsini həm də binada partlama təhlükəsi olan 200 kiloqrama yaxın natriumun varlığı çətinləşdirib.

    Число жертв пожара на заводе в Южной Корее возросло до 14

