Число жертв пожара на заводе в Южной Корее возросло до 14
Другие страны
- 21 марта, 2026
- 18:42
Не менее 14 человек погибли в результате пожара на заводе автозапчастей в городе Тэджон (Южная Корея).
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.
Ранее была информация о 10 погибших.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали 58 человек, включая двух пожарных. Всего на момент начала пожара в пятницу, по предварительным данным, на территории завода находились 170 человек.
На место прибыли более пятисот спасателей, полиция и скорая. Пожарные не могли войти в здание из-за опасений его обрушения. Тушение пожара также осложнялось наличием в здании около 200 килограммов натрия, который мог взорваться при неправильном обращении.
18:42
