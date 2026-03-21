Число жертв пожара на заводе в Южной Корее возросло до 14

Не менее 14 человек погибли в результате пожара на заводе автозапчастей в городе Тэджон (Южная Корея).

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.

Ранее была информация о 10 погибших.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали 58 человек, включая двух пожарных. Всего на момент начала пожара в пятницу, по предварительным данным, на территории завода находились 170 человек.

На место прибыли более пятисот спасателей, полиция и скорая. Пожарные не могли войти в здание из-за опасений его обрушения. Тушение пожара также осложнялось наличием в здании около 200 килограммов натрия, который мог взорваться при неправильном обращении.