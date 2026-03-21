Azərbaycan səfirliyində minaların qalıqlarından hazırlanan kürəklə ağ qızılgül əkilib
- 21 mart, 2026
- 04:46
Azərbaycan Respublikasının Vaşinqton şəhərindəki səfirliyində Novruz bayramı münasibətilə rəmzi ağ qızılgül əkilməsi mərasimi keçirilib.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahim, "Roots of Peace" təşkilatının təsisçisi və 2023-cü il Dünya Ərzaq Mükafatı laureatı Haydi Kun, həmçinin Vaşinqtonda akkreditə olunmuş kənd təsərrüfatı attaşeləri iştirak ediblər.
Səfir Xəzər İbrahim çıxışında Novruz bayramının baharın gəlişini və yenilənməni təcəssüm etdirdiyini vurğulayıb, bu baxımdan Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan geniş miqyaslı yenidənqurma və bərpa işlərinin həmin bölgəyə dirçəliş və yeni həyat gətirməsinə diqqət çəkib. Səfir X. İbrahim bölgəyə sülhün gətirilməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin, eləcə də onun reallaşmasında cənab Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi və rəhbərliyinin rolunu vurğulayıb. Səfir bildirib ki, Azərbaycan regionda və dünyada dayanıqlı sülh və davamlı inkişaf proseslərinə töhfə vermək siyasətini davam etdirmək əzmindədir.
O, həmçinin Haydi Kun tərəfindən təşviq olunan minadan azad edilmiş torpaqların kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadəsi və bu yolla sülhün möhkəmləndirilməsi təşəbbüsünün əhəmiyyətini qeyd edib.
2026-cı ilin beynəlxalq qadın fermerlər ili olduğunu qeyd edən Haydi Kun çıxışında bildirib ki, o, uzun illərdir münaqişədən zərər görmüş ərazilərin kənd təsərrüfatı vasitəsilə bərpası istiqamətində fəaliyyət göstərir. Bu xüsusda özünün "Pax Agricultura" təşəbbüsünə diqqət çəkən H. Kun işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minatəmizləmənin həmin torpaqların yenidən səmərəli istifadəsi üçün əsas şərt olduğunu vurğulayıb.
H. Kun Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində mina sahələrini ziyarət etdiyini, o cümlədən ANAMA-nın qadın mina axtaranlarının fəaliyyətini yerində müşahidə etdiyini vurğulayıb. O bildirib ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan minatəmizləmə prosesi böyük əhəmiyyət daşıyır və H. Kun beynəlxalq ictimaiyyəti bu istiqamətdə göstərilən səylərə daha fəal dəstək verməyə çağırıb.
O, həmçinin Füzuli rayonunda özünün iştirakı ilə zərərsizləşdirilmiş minaların qalıqlarından hazırlanaraq ANAMA tərəfindən ona hədiyyə edilmiş kürək alətini nümayiş etdirib və həmin alətlə Səfirliyin həyətində sülhü təcəssüm etdirən ağ qızılgül əkib. Haydi Kun bildirib ki, Qarabağ torpaqlarının tamamilə minalardan təmizlənməsi və həmin ərazilərdə sülhü təcəssüm etdirən ağ qızılgüllərin əkilməsi onun ən böyük arzularından biridir. Tədbir çərçivəsində iştirakçılara həmçinin xalqımızın Novruz ənənələri haqqında məlumat verilib, milli şirniyyatlar və çay süfrəsi təqdim olunub.