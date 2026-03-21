В посольстве Азербайджана белую розу посадили лопатой, изготовленной из остатков мин

В посольстве Азербайджанской Республики в Вашингтоне по случаю праздника Новруз состоялась церемония символической посадки белой розы.

Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, основательница организации Roots of Peace и лауреат Всемирной продовольственной премии 2023 года Хайди Кюн, а также аккредитованные в Вашингтоне сельскохозяйственные атташе.

Выступая на церемонии, посол Хазар Ибрагим подчеркнул, что праздник Новруз олицетворяет приход весны и обновление, и в этом контексте обратил внимание на то, что масштабные работы по восстановлению и реконструкции на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана приносят в этот регион возрождение и новую жизнь. Посол отметил роль дальновидной политики Общенационального лидера Гейдара Алиева в установлении мира в регионе, а также политической воли и руководства Президента Ильхама Алиева в реализации этих процессов. Он заявил, что Азербайджан намерен и впредь проводить политику, направленную на содействие устойчивому миру и устойчивому развитию как в регионе, так и в мире.

Он также отметил важность инициативы, продвигаемой Хайди Кюн, по использованию разминированных земель в сельскохозяйственных целях и укреплению мира посредством такого подхода.

Отметив, что 2026 год объявлен Международным годом женщин-фермеров, Хайди Кюн в своем выступлении заявила, что уже много лет занимается восстановлением территорий, пострадавших от конфликтов, посредством сельского хозяйства. В этой связи она обратила внимание на собственную инициативу Pax Agricultura и подчеркнула, что разминирование освобождённых от оккупации территорий является основным условием для их повторного эффективного использования.

Хайди Кюн отметила, что посетила минные поля в Карабахском регионе Азербайджана, в том числе лично наблюдала за работой женщин-сапёров ANAMA. По её словам, процесс разминирования на освобождённых территориях Азербайджана имеет огромное значение, и она призвала международное сообщество оказывать более активную поддержку усилиям в этом направлении.

Она также продемонстрировала лопату, изготовленную ANAMA из остатков обезвреженных мин и подаренную ей при ее участии в Физулинском районе, после чего с помощью этой лопаты посадила во дворе посольства белую розу, символизирующую мир. Хайди Кюн заявила, что одной из ее самых больших мечт является полное очищение земель Карабаха от мин и посадка на этих территориях белых роз как символа мира.

В рамках мероприятия участникам также была представлена информация о традициях Новруза у азербайджанского народа, а также предложены национальные сладости и чайный стол.

