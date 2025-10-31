Çin Afrika ölkələrindən gələn malları rüsumlardan tamamilə azad etməyə hazırdır
- 31 oktyabr, 2025
- 08:08
Çin hakimiyyəti bu ölkə ilə diplomatik münasibətlər saxlayan Afrika dövlətlərindən olan bütün malları rüsumlardan tam azad etməyə hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) Sədri Si Cinpin bəyan edib.
"Biz Çinlə diplomatik münasibətlər qurmuş Afrika ölkələrinə bütün tarif mövqeləri üzrə 100 faizlik rüsumsuz güzəşt təqdim etməyə hazırıq", - deyə Çin lideri Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq ölkələri rəhbərlərinin 32-ci qeyri-rəsmi görüşündə çıxış edərkən bildirib.
Si Cinpinin dəqiqləşdirib ki, ÇXR artıq Pekinlə rəsmi münasibətlər qurmuş ən az inkişaf etmiş ölkələrdən idxalı rüsumlardan tam azad edib. Onun sözlərinə görə, Çin ümumi inkişaf naminə hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq haqqında sazişlər imzalamağa hazırdır.
Si Cinpin təsdiqləyib ki, Çin tolerant davamlı böyümənin təşviqinə davam edəcək, "insana yönəlmiş fəlsəfəyə sadiq qalacaq", inkişafdakı qeyri-tarazlığın aradan qaldırılmasına diqqət yetirəcək, iqtisadi qloballaşmaya töhfə verəcək. O qeyd edib ki, ÇXR hakimiyyəti digər ölkələrlə birlikdə "Bir kəmər - bir yol" təşəbbüsünün layihələrini intensiv şəkildə həyata keçirmək, modernləşməyə nail olmaqda daha çox sayda formalaşan bazarlı dövlətlərə dəstək göstərmək niyyətindədir.
ÇXR Baş Gömrük İdarəsinin məlumatına görə, 2024-cü ildə Çinin Afrika ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 4,8% artaraq 259,56 milyard dollara çatıb. O cümlədən Pekinin ixracı 3,5% artaraq 178,76 milyard dollar, Afrika dövlətlərindən idxal isə 6,9% artaraq 116,8 milyard dollar təşkil edib.