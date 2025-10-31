Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Китайские власти готовы полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 07:48
    Китайские власти готовы полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки, поддерживающих с КНР дипломатические отношения.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Си Цзиньпин.

    "Мы готовы предоставить 100-процентную беспошлинную льготу по всем тарифным позициям африканским странам, установившим с Китаем дипломатические отношения", - сообщил китайский лидер, выступая на 32-й неформальной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    Как уточнил Си Цзиньпин, КНР уже полностью освободила от пошлин импорт из наименее развитых стран, установивших с Пекином официальные отношения. По его словам, Китай готов к подписанию соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве ради всеобщего развития.

    Си Цзиньпин подтвердил, что Китай продолжит содействовать толерантному устойчивому росту, будет "придерживаться философии, ориентированной на человека", сосредоточится на устранении дисбаланса в развитии, будет способствовать экономической глобализации. Он отметил, что власти КНР намерены вместе с другими странами интенсивно осуществлять проекты инициативы "Один пояс - один путь", оказывать поддержку еще большему количеству государств с формирующимися рынками в достижении модернизации.

    По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая со странами Африки в 2024 году вырос на 4,8%, до $259,56 млрд. В том числе экспорт Пекина повысился на 3,5%, до $178,76 млрд, импорт из африканских государств увеличился на 6,9%, до $116,8 млрд.

    Китай Си Цзиньпин Африка пошлины
    Çin Afrika ölkələrindən gələn malları rüsumlardan tamamilə azad etməyə hazırdır

