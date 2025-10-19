Çin ABŞ-ı kiberhücumlarda ittiham edib
Çin Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi ABŞ kəşfiyyatının məxfi məlumatları oğurladığını və Milli Zaman Mərkəzinin şəbəkələrinə hücum etdiyini iddia edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə South China Morning Post (SCMP) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu cür hücumlar bu təşkilatın normal fəaliyyətinə təsir göstərə bilərdi.
Şaansi əyalətinin Sian şəhərində yerləşən və Çin Elmlər Akademiyasına bağlı mərkəz ölkədə dəqiq standart vaxtın ötürülməsinə cavabdehdir. Çinin əks-kəşfiyyat agentliyinin məlumatına görə, ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyi 2022-ci ilin martında başlayan həssas məlumatları oğurlaya bilib.
Növbəti ilin aprelində ABŞ kəşfiyyatı Milli Zaman Mərkəzinin kompüter sistemlərini sındırmaq və şəbəkələrini öyrənmək üçün oğurlanmış parollardan istifadə etməyə başlayıb.
Vurğulanıb ki, Amerika kəşfiyyatı hücumlar üçün ABŞ, Avropa və Asiyada yerləşən virtual serverlərdən ərazi kimi istifadə edib. Çin dövlət təhlükəsizlik orqanları hücumlara dair sübutlar aşkar edib və Milli Zaman Mərkəzinə gələcək təhlükəsizlik pozuntularının qarşısını almaq üçün araşdırma aparmaq, hücumları dayandırmaq və protokolları yeniləmək tapşırığı verib.