СМИ: Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени

Министерство государственной безопасности КНР утверждает, что американская разведка похитила конфиденциальные данные и атаковала сети Национального центра времени.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP), такие атаки могли повлиять на нормальное функционирование этой организации.

Центр, связанный с Китайской академией наук, отвечает за трансляцию точного стандартного времени в КНР. Он расположен в Сиане в провинции Шэньси. По данным контрразведывательного ведомства Китая, Агентство национальной безопасности США смогло похитить конфиденциальные данные, это началось еще в марте 2022 года. В апреле следующего года американская разведка начала использовать украденные пароли для взлома компьютерных систем Национального центра времени и изучения его сетей.

АНБ также пыталось взломать высокоточную систему времени Китая, это было сделано с целью ее последующего нарушения, указывает Министерство государственной безопасности КНР. Американская разведка использовала виртуальные серверы, расположенные в США, Европе и Азии в качестве плацдармов для атак.

Китайские органы государственной безопасности обнаружили доказательства атак и поручили Национальному центру службы времени провести расследование, пресечь атаки и обновить протоколы для предотвращения будущих нарушений безопасности, указывает SCMP.