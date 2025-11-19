İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Çilinin milli parkında əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən beş turist ölüb

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 04:45
    Çilinin milli parkında əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən beş turist ölüb

    Çilinin məşhur Torres-del-Payne Milli Parkında hava şəraitinin kəskin pisləşməsi səbəbindən beş turist ölüb.

    "Report"un "El Pais"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Prezidentin Maqalyanes bölgəsindəki Nümayəndəliyinin ofisi xəbər verib.

    "İtkin düşmüş kimi siyahıya alınan yeddi nəfərlə bağlı dörd nəfərin sağ olduğu təsdiqlənib. Təəssüf ki, üç nəfər ölüb: ikisi Almaniya vətəndaşları, biri isə Britaniya vətəndaşı", - açıqlamada bildirilir. Ölən digər iki şəxs Meksikadan olan turistlərdir.

    Faciə turistlər arasında ən populyar seçimdən daha çətin hesab edilən dairəvi marşrutun bir hissəsində baş verib. Bu əraziyə bir gün əvvəl qar yağıb və güclü külək əsib. Turistlər fırtına onları gözlənilmədən yaxalayan zaman yürüş ediblər. Axtarış güclü qar və külək səbəbindən çətinləşib.

    Təhlükəsizlik səbəbindən parkın bir hissəsi ziyarətçilər üçün bağlanıb.

    Çili Turist Ölüm
    В Чили пять туристов погибли из-за непогоды в национальном парке

    Son xəbərlər

    05:36

    Tramp: ABŞ Səudiyyə Ərəbistanını NATO-dan kənar əsas müttəfiqləri siyahısına salıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    05:09

    ABŞ hipersəs texnologiya üçün test aparatını buraxıb

    Digər ölkələr
    04:45

    Çilinin milli parkında əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən beş turist ölüb

    Digər ölkələr
    04:17

    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına F-35 təyyarələri, 300 tank və digər silahlar satacaq

    Digər ölkələr
    03:54

    KİV: NATO Qəzza müharibəsi səbəbindən trotil çatışmazlığı ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    03:29

    İsrail HƏMAS-ın Livandakı təlim düşərgəsinə hücum edib

    Digər ölkələr
    03:06

    ABŞ Nümayəndələr Palatası Epşteynin sənədlərinin açıqlanması qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    02:38

    ABŞ Litva vasitəsilə Ukraynaya ilk təbii qaz partiyasını göndərib

    Digər ölkələr
    02:14

    Fidan Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq şərtini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti