В Чили пять туристов погибли из-за непогоды в национальном парке
- 19 ноября, 2025
- 04:16
Пятеро туристов погибли в известном чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне из-за резкого ухудшения погодных условий.
Как передает Report со ссылкой на газету El Pais, об этом сообщил офис представителя президента в регионе Магальянес.
"Касательно семи человек, которые числились пропавшими, удалось подтвердить, что четверо из них живы. К сожалению, трое погибли: гражданка и гражданин Германии и подданная Великобритании", - говорится в сообщении. Еще двое погибших - туристы из Мексики.
Трагедия произошла в секторе, который относится к круговому маршруту, считающемуся более сложным, чем самый популярный среди туристов вариант. Накануне в этой зоне выпал снег и были зафиксированы сильные порывы ветра. Туристы вышли в пеший поход, во время которого удар стихии застал их врасплох. Поиски затрудняли обильный снегопад и сильный ветер.
В целях безопасности часть парка была закрыта для посетителей.