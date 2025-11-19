Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    В Чили пять туристов погибли из-за непогоды в национальном парке

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 04:16
    Пятеро туристов погибли в известном чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне из-за резкого ухудшения погодных условий.

    Как передает Report со ссылкой на газету El Pais, об этом сообщил офис представителя президента в регионе Магальянес.

    "Касательно семи человек, которые числились пропавшими, удалось подтвердить, что четверо из них живы. К сожалению, трое погибли: гражданка и гражданин Германии и подданная Великобритании", - говорится в сообщении. Еще двое погибших - туристы из Мексики.

    Трагедия произошла в секторе, который относится к круговому маршруту, считающемуся более сложным, чем самый популярный среди туристов вариант. Накануне в этой зоне выпал снег и были зафиксированы сильные порывы ветра. Туристы вышли в пеший поход, во время которого удар стихии застал их врасплох. Поиски затрудняли обильный снегопад и сильный ветер.

    В целях безопасности часть парка была закрыта для посетителей.

    Чили туристы погибшие непогода
    Çilinin milli parkında əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən beş turist ölüb

