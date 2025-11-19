В Чили пять туристов погибли из-за непогоды в национальном парке

Пятеро туристов погибли в известном чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне из-за резкого ухудшения погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на газету El Pais, об этом сообщил офис представителя президента в регионе Магальянес.

"Касательно семи человек, которые числились пропавшими, удалось подтвердить, что четверо из них живы. К сожалению, трое погибли: гражданка и гражданин Германии и подданная Великобритании", - говорится в сообщении. Еще двое погибших - туристы из Мексики.

Трагедия произошла в секторе, который относится к круговому маршруту, считающемуся более сложным, чем самый популярный среди туристов вариант. Накануне в этой зоне выпал снег и были зафиксированы сильные порывы ветра. Туристы вышли в пеший поход, во время которого удар стихии застал их врасплох. Поиски затрудняли обильный снегопад и сильный ветер.

В целях безопасности часть парка была закрыта для посетителей.