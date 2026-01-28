Cənubi Koreyanın sabiq birinci xanımı 20 aylığa azadlıqdan məhrum edilib
Digər ölkələr
- 28 yanvar, 2026
- 10:33
Cənubi Koreyanın sabiq birinci xanımı Kim Qun Hi korrupsiya ittihamı ilə 20 aylıq həbs cəzasına məhkum edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə YTN telekanalı məlumat yayıb.
"İlk məhkəmə prosesində ona 1 il 8 ay həbs və 12,81 milyon von məbləğində cərimə cəzası verilib", - telekanal bildirir.
O, Birlik Kilsəsindən 80 milyon von (təxminən 56 min dollar) dəyərində bahalı hədiyyələr - çantalar və boyunbağı aldığı üçün antikorrupsiyaya qanunvericiliyini pozmaqda təqsirli bilinib.
Bundan başqa, sabiq birinci xanım avtomobil dilerinin qiymətli kağızlarının dəyəri ilə bağlı manipulyasiyada ittiham edilib. İstintaqın versiyasına görə, o, maxinasiyalar nəticəsində guya 810 milyon von (564 min dollar) məbləğində gəlir əldə edib.
Son xəbərlər
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:23
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2Futbol
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03
Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"Komanda
22:50