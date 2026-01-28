Экс-первая леди Южной Кореи приговорена к 1 году и 8 месяцев тюрьмы из-за коррупции
Другие страны
- 28 января, 2026
- 10:04
Экс-первая леди Южной Кореи Ким Гун Хи приговорена к 1 году и 8 месяцев (20 месяцев) тюрьмы по обвинению в коррупции.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал YTN.
"В ходе первого судебного разбирательства она была приговорен к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 12,81 млн вон (около $9 млн)", - сообщает телеканал.
Ее признали виновной в нарушении антикоррупционного законодательства из-за получения дорогих подарков - сумочек и ожерелья - от Церкви объединения на 80 млн вон (примерно $56 тыс.).
Кроме того, ее обвиняли в манипулировании стоимостью ценных бумаг автомобильного дилера. Согласно версии следствия, в результате махинаций она якобы получила прибыль в размере 810 млн вон ($564 тыс.).
