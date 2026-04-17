"CBS News": Çin qabaqcıl radiolokasiya komplekslərinin İrana verilməsi imkanını öyrənib
- 17 aprel, 2026
- 08:55
ABŞ Müharibə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsi müəyyən edib ki, Çin İranın hava hücumundan müdafiə (HHM) potensialını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə biləcək qabaqcıl radiolokasiya komplekslərinin İrana verilməsi imkanını öyrənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" telekanalı ABŞ rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.
Mövcud məlumatlara görə, Pekin Tehrana X-diapazonlu radiolokasiya komplekslərinin tədarükü perspektivlərini təhlil edib. Belə bir texnologiya İranın alçaqdan uçan pilotsuz uçuş aparatlarını və qanadlı raketləri aşkar etmək və izləmək qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artıra, eləcə də onun HHM sistemlərinin müasir məhvetmə vasitələrindən müdafiəsini gücləndirə bilərdi.
Bununla belə, belə bir tədarükün reallıqda həyata keçirilib-keçirilmədiyi məlum deyil, lakin rəsmilərin iddiasına görə, kəşfiyyat məlumatları Vaşinqtonun narahatlığını əsaslandırır. "CBS" qeyd edib ki, bu nəticələr göstərir ki, İran ətrafındakı münaqişə təkcə regional rəqibləri deyil, həm də döyüş əməliyyatlarında birbaşa iştirak etmədən kritik əhəmiyyətli dəstək verməyə hazır olan qlobal rəqibləri də əhatə edir.
Daha əvvəl "Financial Times" nəşri sızdırılmış İran hərbi sənədlərinə əsaslanaraq bildirmişdi ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Yaxın Şərqdəki Amerika hərbi obyektlərinə zərbələr endirmək üçün Çinin "Earth Eye Co." şirkətindən gizli şəkildə satın alınmış kəşfiyyat peykindən istifadə edib. ABŞ-nin iki rəsmi şəxsi "CBS"ə təsdiqləyib ki, Tehran əvvəllər Çindən peyk çəkilişlərinə dair məlumatları alıb, lakin konkret tədarükçünün adını çəkilməyib.
"İki rəsminin məlumatına görə, ABŞ kəşfiyyat məlumatları Pekinin, ehtimal ki, üçüncü dövlətlərin vasitəçiliyi ilə Tehrana hava hücumundan müdafiə komplekslərinin tədarükü imkanını nəzərdən keçirdiyini göstərir", - deyə "CBS" qeyd edib.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp daha əvvəl Çinin İrana silah tədarük etmədiyinə dair təminat verdiyini bildirib. Ağ Ev rəhbəri qeyd edib ki, o, şəxsən Çin lideri Si Cinpindən bunu etməməyi xahiş edib.