    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    CBS: Разведка США узнала о намерении КНР передать Ирану передовые радары

    • 17 апреля, 2026
    • 08:45
    CBS: Разведка США узнала о намерении КНР передать Ирану передовые радары

    Разведывательное управление Министерства обороны США выяснило, что Китай изучал возможность передачи Ирану передовых радиолокационных комплексов, способных существенно расширить потенциал иранской противовоздушной обороны.

    Как передает Report, об этом передает телеканал CBS News со ссылкой на американских должностных лиц.

    Согласно имеющимся сведениям, Пекин анализировал перспективы поставки Тегерану радиолокационных комплексов X-диапазона. Подобная технология могла бы значительно повысить способность Ирана обнаруживать и сопровождать низколетящие беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, а также укрепить защиту его систем ПВО от современных средств поражения.

    При этом стается неизвестным, была ли такая передача осуществлена на практике, однако, как утверждают чиновники, разведывательные данные подкрепляют озабоченность Вашингтона. Как отмечает CBS, эти выводы свидетельствуют о том, что конфликт вокруг Ирана затрагивает не только региональных противников, но и глобальных соперников, готовых предоставлять критически важную поддержку без непосредственного участия в боевых действиях.

    Ранее издание Financial Times, опираясь на утекшие иранские военные документы, сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) применял разведывательный спутник, тайно закупленный у китайской компании Earth Eye Co., для нанесения ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Двое американских должностных лиц подтвердили CBS, что Тегеран прежде получал от Китая данные спутниковой съемки, однако не назвали конкретного поставщика.

    По информации двух чиновников, разведданные США также указывают на то, что Пекин рассматривал возможность поставки Тегерану комплексов противовоздушной обороны, предположительно через посредничество третьих государств, сообщает CBS.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заверениях Китая, что он не поставляет оружие Ирану. Глава Белого дома указал, что лично попросил китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.

    "CBS News": Çin qabaqcıl radiolokasiya komplekslərinin İrana verilməsi imkanını öyrənib
    US intelligence detects signs China weighing giving Iran advance radar systems

