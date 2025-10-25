Britaniya Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının artdığını bildirib
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 16:58
Böyük Britaniya Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının Soyuq Müharibə dövründəki səviyyəyə çatdığını bildirib.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili bildirib.
Onun sözlərinə görə, Britaniya Hərbi Hava Qüvvələri (HHQ) və donanması Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının "ovuna çıxıb". Hili vurğulayıb ki, Britaniya sularını təhdid edən Rusiya gəmilərinin sayı 30 % artıb.
Nazir əlavə edib ki, HHQ, demək olar, hər gün, bəzən gecə-gündüz və tez-tez digər NATO müttəfiqlərinin dəstəyi ilə missiyalar həyata keçirir.
