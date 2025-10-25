Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Британия заявила о росте активности российских подлодок в Северной Атлантике

    Другие страны
    25 октября, 2025
    • 16:18
    Британия заявила о росте активности российских подлодок в Северной Атлантике

    Великобритания заявила о росте активности российских подводных лодок до уровня времен Холодной войны.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил министр обороны Джон Гили.

    По его словам, королевские ВВС и флот "охотятся на российские субмарины" в Северной Атлантике. Гили подчеркнул, что количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%.

    Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников НАТО, добавил Гили.

    Britaniya Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının artdığını bildirib

    Лента новостей