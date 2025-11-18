Böyük Britaniya Sudana sanksiyalar hazırlayır
- 18 noyabr, 2025
- 22:41
Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi Sudandakı vəziyyətin hərbi əməliyyatlar fonunda gərginləşməsi ilə əlaqədar olaraq bu ölkəyə qarşı sanksiyaların hazırlanmasına başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə xarici işlər naziri İvett Kuper açıqlama verib.
"Sudanda insan haqlarının pozulması və hakimiyyətdən sui-istifadə ilə bağlı mümkün sanksiyaların hazırlanması üçün əməkdaşlarıma göstəriş vermişəm", - nazir İcmalar Palatasında (Britaniya parlamentinin aşağı palatası) çıxışında bildirib.
O həmçinin tərəfləri Sudana humanitar yardımın çatdırılmasını təmin etmək üçün üç aylıq atəşkəsə çağırıb: "Biz təcili olaraq üç aylıq humanitar atəşkəsin əldə olunmasını tələb edirik ki, bu da zəruri malların çatdırılmasına zəmanət verəcək".
