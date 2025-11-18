İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:41
    Böyük Britaniya Sudana sanksiyalar hazırlayır

    Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi Sudandakı vəziyyətin hərbi əməliyyatlar fonunda gərginləşməsi ilə əlaqədar olaraq bu ölkəyə qarşı sanksiyaların hazırlanmasına başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə xarici işlər naziri İvett Kuper açıqlama verib.

    "Sudanda insan haqlarının pozulması və hakimiyyətdən sui-istifadə ilə bağlı mümkün sanksiyaların hazırlanması üçün əməkdaşlarıma göstəriş vermişəm", - nazir İcmalar Palatasında (Britaniya parlamentinin aşağı palatası) çıxışında bildirib.

    O həmçinin tərəfləri Sudana humanitar yardımın çatdırılmasını təmin etmək üçün üç aylıq atəşkəsə çağırıb: "Biz təcili olaraq üç aylıq humanitar atəşkəsin əldə olunmasını tələb edirik ki, bu da zəruri malların çatdırılmasına zəmanət verəcək".

    Британия прорабатывает санкции против Судана

