Британия прорабатывает санкции против Судана

МИД Великобритании начал разрабатывать санкции против Судана в связи с обострением ситуации в стране на фоне продолжающихся военных действий.

Как передает Report, об этом сообщила глава Форин оффиса Иветт Купер.

"Я поручила своим сотрудникам представить возможные санкции в связи с нарушениями прав человека и злоупотреблением [властью] в Судане", - сказала министр, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Она также призвала стороны конфликта к трехмесячному перемирию для обеспечения поставок гуманитарной помощи в Судан. "Мы срочно настаиваем на трехмесячном гуманитарном перемирии, которое позволит гарантировать поставки товаров первой необходимости", - подчеркнула Купер.

Напомним, что ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.