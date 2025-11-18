Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Британия прорабатывает санкции против Судана

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 22:24
    Британия прорабатывает санкции против Судана

    МИД Великобритании начал разрабатывать санкции против Судана в связи с обострением ситуации в стране на фоне продолжающихся военных действий.

    Как передает Report, об этом сообщила глава Форин оффиса Иветт Купер.

    "Я поручила своим сотрудникам представить возможные санкции в связи с нарушениями прав человека и злоупотреблением [властью] в Судане", - сказала министр, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

    Она также призвала стороны конфликта к трехмесячному перемирию для обеспечения поставок гуманитарной помощи в Судан. "Мы срочно настаиваем на трехмесячном гуманитарном перемирии, которое позволит гарантировать поставки товаров первой необходимости", - подчеркнула Купер.

    Напомним, что ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.

