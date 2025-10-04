İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Bolqarıstanda daşqınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 21:37
    Bolqarıstanda daşqınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Bolqarıstanın cənubunda Qara dəniz sahillərində leysan yağışların səbəb olduğu daşqınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Teleqraf Agentliyi (BTA) məlumat yayıb.

    Daşqın səbəbindən sahilboyu bir neçə rayonda fövqəladə vəziyyət elan edilib. Elenite kurort kompleksindən bütün sakinlər və turistlər təxliyə edilib. Xilasedicilər və könüllülər şənbə günü dağıntıları təmizləməyə başlayıblar və polis külli miqdarda pul, qızıl-zinət əşyaları və kompüterlər apardıqları aşkarlanan iki şəxsi saxlayıb.

    İlkin hesablamalara görə, zərərin 25 milyon avrodan çox olduğu ərazilərdə yenidənqurma işlərinə başlanılıb.

    Bundan əvvəl Milli Hidrologiya və Meteorologiya İnstitutu Bolqarıstanın cənubundakı Qara dəniz sahillərində təsirə məruz qalmış ərazilərə cəmi bir neçə saat ərzində təqribən 250 mm, bəzi yerlərdə isə 400 mm-dən çox yağıntının yağdığını bildirib. Sinoptiklər xəbərdarlıq edir ki, gələn həftənin əvvəlində güclü yağışlar zərər çəkmiş bölgəyə qayıdacaq.

    Bolqarıstan daşqınlar
    В Болгарии из-за наводнения погибли четыре человека

    Son xəbərlər

    22:45

    Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    22:42

    Gürcüstanda yerli seçkilərdə "Gürcü arzusu" Partiyası liderliyini qoruyur - YENİLƏNİB

    Region
    22:41

    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:29

    Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaq

    Digər ölkələr
    22:27

    Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaq

    Digər ölkələr
    22:16

    Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıb

    Region
    22:12

    İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:57

    Kobaxidze prezident sarayına hücumla bağlı: Günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar

    Region
    21:57

    Bakıda "Türkiyə–Azərbaycan Qardaşlığı: Anadoludan Bakıya" adlı sərgi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti