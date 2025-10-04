В Болгарии из-за наводнения погибли четыре человека

В результате вызванного проливными дождями наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на главу местной администрации.

Отмечается, что из-за наводнения в нескольких районах на побережье был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все жители и туристы из курортного комплекса Елените были эвакуированы. Спасатели и добровольцы в субботу начали расчищать завалы, а полиция задержала двух мародеров, у которых были обнаружены крупная сумма денег, драгоценности и компьютеры.

Восстановительные работы начались на курорте Солнечный Берег, в Несебре, Бургасе и Цареве, где, по предварительным данным, сумма ущерба превысила €25 млн.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии сообщил, что в пострадавших районах на юге болгарского Черноморья за несколько часов выпало около 250 мм, а в отдельных местах - более 400 мм осадков. Синоптики предупреждают, что в начале новой недели проливные дожди снова вернутся в пострадавший регион.