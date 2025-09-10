BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası sabaha təxirə salınıb
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 21:06
BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrailin Dohaya endirdiyi zərbə ilə bağlı sentyabrın 10-na planlaşdırılan fövqəladə iclası sabaha təxirə salıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərb mətbuatı məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, bu qərar Qətər hakimiyyətindən hökumət başçısı, əmirliyin xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Əl-Taninin iclasda iştirak edə bilməsi ilə bağlı daxil olmuş müraciətlə əlaqədar qəbul edilib.
Son xəbərlər
22:23
Video
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblərDigər ölkələr
22:23
Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:18
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıbRegion
22:07
Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıbDigər ölkələr
21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşübHadisə
21:53
Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitiribFutbol
21:48
Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölübHadisə
21:42
Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyibDigər ölkələr
21:42