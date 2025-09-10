İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası sabaha təxirə salınıb

    • 10 sentyabr, 2025
    • 21:06
    BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası sabaha təxirə salınıb

    BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrailin Dohaya endirdiyi zərbə ilə bağlı sentyabrın 10-na planlaşdırılan fövqəladə iclası sabaha təxirə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərb mətbuatı məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, bu qərar Qətər hakimiyyətindən hökumət başçısı, əmirliyin xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Əl-Taninin iclasda iştirak edə bilməsi ilə bağlı daxil olmuş müraciətlə əlaqədar qəbul edilib.

    Экстренное заседание Совбеза ООН было перенесено на сутки

