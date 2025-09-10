Экстренное заседание Совбеза ООН было перенесено на сутки
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 20:12
Совет Безопасности (СБ) ООН перенес на сутки намеченное на 10 сентября экстренное заседание по удару Израиля по Дохе.
Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.
Отмечается, что данное решение принято в связи с поступившим от катарских властей запросом о том, чтобы глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани мог присутствовать на встрече.
