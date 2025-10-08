BMT Madaqaskardakı etirazlarla bağlı dialoqa çağırıb
- 08 oktyabr, 2025
- 21:50
BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş Madaqaskardakı vəziyyəti diqqətlə izləyir və tərəfləri dialoqa çağırır.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik mətbuat konfransında bildirib.
"Baş katib Madaqaskardakı vəziyyəti diqqətlə izləyir və gənclərin etirazları sentyabrın 25-də başlayandan bəri insan və mal itkisindən dərin kədərlənir", - Düjarrik bildirib.
O, etirazların dinc, cana, əmlaka və qanunun aliliyinə hörmətlə keçirilməli olduğunu vurğulayır və dialoqa çağırır.
