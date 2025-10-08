İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 21:50
    BMT Madaqaskardakı etirazlarla bağlı dialoqa çağırıb

    BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş Madaqaskardakı vəziyyəti diqqətlə izləyir və tərəfləri dialoqa çağırır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik mətbuat konfransında bildirib.

    "Baş katib Madaqaskardakı vəziyyəti diqqətlə izləyir və gənclərin etirazları sentyabrın 25-də başlayandan bəri insan və mal itkisindən dərin kədərlənir", - Düjarrik bildirib.

    O, etirazların dinc, cana, əmlaka və qanunun aliliyinə hörmətlə keçirilməli olduğunu vurğulayır və dialoqa çağırır.

    BMT Madaqaskar
    В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на Мадагаскаре

