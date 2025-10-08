В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на Мадагаскаре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией на Мадагаскаре, призывает стороны к диалогу.

Как перелает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь пристально следит за ситуацией на Мадагаскаре и глубоко опечален человеческими жертвами и материальным ущербом с начала протестов молодежи 25 сентября, - сказал Дюжаррик. - Он подчеркивает, что протесты должны проходить мирно, с уважением к жизни, имуществу и верховенству закона, и призывает к диалогу".