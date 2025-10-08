В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на Мадагаскаре
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 21:29
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией на Мадагаскаре, призывает стороны к диалогу.
Как перелает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь пристально следит за ситуацией на Мадагаскаре и глубоко опечален человеческими жертвами и материальным ущербом с начала протестов молодежи 25 сентября, - сказал Дюжаррик. - Он подчеркивает, что протесты должны проходить мирно, с уважением к жизни, имуществу и верховенству закона, и призывает к диалогу".
Последние новости
21:38
Глава Госслужбы: Египет не предлагал ХАМАС сдать оружиеДругие страны
21:29
В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на МадагаскареДругие страны
21:27
В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин ФранцииВ регионе
21:18
Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГИндивидуальные
21:08
Видео
Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного ЗангезураВнешняя политика
21:04
Путин и Рахмон провели неформальную встречу в ДушанбеВ регионе
20:58
Российские войска атаковали угольную фабрику в УкраинеДругие страны
20:51
В Турции арестованы граждане Ирана, перевозившие наркотикиВ регионе
20:43
Фото