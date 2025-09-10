İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    BƏƏ prezidenti Qətərə səfər edib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:36
    BƏƏ prezidenti Qətərə səfər edib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nahyan İsrailin dünənki zərbələri fonunda Qətərlə həmrəylik əlaməti olaraq dostluq səfəri ilə Dohaya gedib.

    "Report"un "Sky News Arabiya"ya istinadən məlumatına görə, onu Doha Beynəlxalq Hava Limanında Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani qarşılayıb.

    "Reuters" agentliyi isə qeyd edir ki, BƏƏ prezidentinin ardınca bu gün İordaniya vəliəhdi Hüseyn bin Abdullah və Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi Məhəmməd bin Salman Dohaya gedəcəklər.

    BƏƏ İordaniya Qətər Səudiyyə Ərəbistanı
    Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской Аравии

    Son xəbərlər

    14:47

    Xaricdəki diplomatik nümayəndəliyin tabeliyindəki mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    14:37

    "Sərhədçi" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    14:36

    BƏƏ prezidenti Qətərə səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti