BƏƏ prezidenti Qətərə səfər edib
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 14:36
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nahyan İsrailin dünənki zərbələri fonunda Qətərlə həmrəylik əlaməti olaraq dostluq səfəri ilə Dohaya gedib.
"Report"un "Sky News Arabiya"ya istinadən məlumatına görə, onu Doha Beynəlxalq Hava Limanında Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani qarşılayıb.
"Reuters" agentliyi isə qeyd edir ki, BƏƏ prezidentinin ardınca bu gün İordaniya vəliəhdi Hüseyn bin Abdullah və Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi Məhəmməd bin Salman Dohaya gedəcəklər.
Son xəbərlər
14:47
Xaricdəki diplomatik nümayəndəliyin tabeliyindəki mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilibDaxili siyasət
14:46
İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaqDigər ölkələr
14:46
Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıbMaliyyə
14:44
Foto
Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edibXarici siyasət
14:43
Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradırİnfrastruktur
14:42
ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıbİqtisadiyyat
14:40
Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyübMaliyyə
14:37
"Sərhədçi" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndiribKomanda
14:36