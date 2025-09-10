ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской Аравии

    10 сентября, 2025
    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян прибыл в Доху с дружеским визитом в знак солидарности с Катаром на фоне вчерашних ударов Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabiya, в международном аэропорту Дохи его встретил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

    В свою очередь агентство Reuters отмечает, что вслед за президентом ОАЭ в Доху сегодня прибудут наследные принцы Иордании Хусейн бин Абдалла и Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

    Напомним, накануне самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей. Сообщается о гибели по меньшей мере шести человек.

    BƏƏ prezidenti Qətərə səfər edib
    UAE president visits Doha in show of solidarity with Qatar

    Лента новостей