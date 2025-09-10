Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской Аравии

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян прибыл в Доху с дружеским визитом в знак солидарности с Катаром на фоне вчерашних ударов Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News Arabiya, в международном аэропорту Дохи его встретил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что вслед за президентом ОАЭ в Доху сегодня прибудут наследные принцы Иордании Хусейн бин Абдалла и Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Напомним, накануне самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит" и заявили о ликвидации всех целей. Сообщается о гибели по меньшей мере шести человек.