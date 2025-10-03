Avropa Komissiyası Valensiyaya 1,6 milyard avroya yaxın vəsait ayırıb
- 03 oktyabr, 2025
- 15:06
Avropa Komissiyası daşqınlardan zərər çəkmiş Valensiyaya (İspaniya) təxminən 1,6 milyard avro ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Valensiyada baş verən daşqınlar Avropa üçün faciə oldu. Biz birlikdə kədərləndik, brpa və yenidənqurma üçün Avropa İttifaqı fondlarından təxminən 1,6 milyard avro ayırırıq", - o qeyd edib.
