    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 14:54
    Глава ЕК: Выделяем почти €1,6 млрд Валенсии на восстановление после шторма DANA

    Еврокомиссия (ЕК) выделила пострадавшей от наводнений Валенсии (Испания) почти €1,6 млрд.

    Как передает Report, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.

    "Наводнения в Валенсии стали европейской трагедией. Истории тех, кто потерял все из-за шторма DANA глубоко тронули всех нас. Мы скорбели вместе. Теперь мы будем восстанавливаться вместе. Сегодня мы выделяем почти €1,6 млрд из фондов ЕС на восстановление и реконструкцию", - отметила она.

    Напомним, что в прошлом году в результате наводнений в Испании погибли 223 человека, при этом подавляющее большинство жертв зафиксировано в автономном сообществе Валенсия на востоке страны.

