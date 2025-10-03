Глава ЕК: Выделяем почти €1,6 млрд Валенсии на восстановление после шторма DANA
- 03 октября, 2025
- 14:54
Еврокомиссия (ЕК) выделила пострадавшей от наводнений Валенсии (Испания) почти €1,6 млрд.
Как передает Report, об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х.
"Наводнения в Валенсии стали европейской трагедией. Истории тех, кто потерял все из-за шторма DANA глубоко тронули всех нас. Мы скорбели вместе. Теперь мы будем восстанавливаться вместе. Сегодня мы выделяем почти €1,6 млрд из фондов ЕС на восстановление и реконструкцию", - отметила она.
Напомним, что в прошлом году в результате наводнений в Испании погибли 223 человека, при этом подавляющее большинство жертв зафиксировано в автономном сообществе Валенсия на востоке страны.
The floods in Valencia were a European tragedy.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2025
The stories of those who lost everything to DANA moved all of us so profoundly.
We mourned together. Now we will recover together.
Today, we commit nearly €1.6 billion in EU funds for recovery and reconstruction.